Oberbergischer Kreis : Dorfwettbewerb muss auch in diesem Jahr ausfallen

Oberberg „Unser Dorf hat Zukunft“ wird zum zweiten Mal in Folge coronabedingt im Kreis nicht stattfinden. Um die zeitlichen Vorgaben des Landes und des Bundes erfüllen zu können, müsste der Kreis den Wettbewerb kurzfristig ausschreiben.

Aufgrund der Pandemielage wird auch in diesem Jahr der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht stattfinden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Um die zeitlichen Vorgaben des Landes und des Bundes erfüllen zu können, müsste der Kreis den Wettbewerb kurzfristig ausschreiben und damit die Dorfgemeinschaften auffordern, sich zu bewerben. Aber die Vorbereitung des Wettbewerbs ist mit einem großen Planungsaufwand für die teilnehmenden Dörfer verbunden. Mit Blick auf Corona-Schutzverordnung sind Abstimmungstreffen in den Dörfern kaum möglich und empfehlenswert. Auch die Bereisung des Bewertungsgremiums ist unter den Vorgaben nicht zu gewährleisten.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Dorfgemeinschaften und die Umsetzung zukunftsfähiger Ideen in der Entwicklung des eigenen Dorfes. Dabei werden im Wettbewerb vor allem die bereits erzielten Schritte in der Dorfentwicklung bewertet, etwa die soziale, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Ausrichtung der jeweiligen Ortschaft. Seit 1961 richtet der Oberbergische Kreis den Kreiswettbewerb aus. In seiner Sitzung am 25. März hat der Kreistag nun beschlossen, den Wettbewerb frühzeitig abzusagen.