Neue Zahlen für Oberbergischen Kreis : Coronavirus: Kreis-Inzidenz steigt deutlich

Oberberg In Radevormwald ist die Zahl der Fälle in der vergangenen Woche nahezu gleich geblieben. Auf Kreisebene zeigt sich eine Zunahme der Infektionen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Radevormwald hat sich wenig verändert. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, waren nach Stand von Dienstag 54 Menschen positiv auf SARS CoV-2 getestet. Waren in der Woche vom 12. bis 18. September 54 Infektionen in der Bergstadt hinzugekommen, waren es in der Woche vom 19. bis 25. September 51.

In Hückeswagen wurden in der vergangenen Woche dagegen 77 neue Fälle verzeichnet, in der Woche davor waren es weniger, nämlich 58 Fälle. Aktuell gelten in der Schloss-Stadt 78 Menschen als mit Corona infiziert. In Wipperfürth wurden in der vergangenen Woche 69 Neuinfektionen verzeichnet, in der Woche zuvor waren es 51 gewesen. Aktuell sind in der Stadt 75 Menschen als infiziert gemeldet.