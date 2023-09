14 junge Menschen starten die Berufslaufbahn Das sind die neuen Azubis bei der Kreisverwaltung

Kreisdirektor Klaus Grootens hat 14 Nachwuchskräfte zu ihrem Ausbildungsstart bei der Kreisverwaltung begrüßt. Gemeinsam mit Rosemarie Müller und Magdalena Tertel als Vertreterinnen des Personalrates sowie der Ausbildungsleiterin Laura Bröhl und Ausbildungsbetreuerin Bianca Krams wurden die neuen Auszubildenden empfangen. Sieben von ihnen absolvieren seit September ein duales Studium zum Bachelor of Laws (Kommunaler Verwaltungsdienst – Allgemeine Verwaltung) oder Bachelor of Arts (Kommunaler Verwaltungsdienst – Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre), eine Auszubildende ein duales Studium zum Bachelor of Arts im Bereich Verwaltungsinformatik.