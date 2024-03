Oberbergischer Kreis Osterprogramm im Freilichtmuseum

Im LVR-Freilichtmuseum Lindlar gibt es in den Osterferien wieder viele spannende Angebote für alle Altersgruppen. Während der gesamten Ferienzeit finden Mitmachaktionen zu unterschiedlichen Themen statt – vom Backen im historischen Backhaus über die offene Bastelwerkstatt bis zur Ostereiersuche an den Feiertagen. Eine Anmeldung vor Ort oder telefonisch an der Museumskasse unter ☏ 02266 471920 ist erwünscht.