Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Corona-Fallzahl in der Stadt steigt auf 169

Oberberg Im Oberbergischen Kreis sind aktuell 2789 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit beim Wert 692,5 (vor einer Woche 715,7).

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Einwohner von Radevormwald ist in der vergangenen Woche deutlich angestiegen. Waren am Dienstag in der Vorwoche noch 133 Menschen mit dem Erreger SARS CoV-2 infiziert, sind es nach Stand vom Dienstag 169 Personen. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, waren in der vergangenen Woche 127 Neuinfektionen aus der Bergstadt gemeldet worden, in der Woche davor waren es 106.

In Hückeswagen liegt die aktuelle Zahl der Infizierten mit 183 Personen höher als am vergangenen Dienstag (140). Hier waren in der vorigen Woche 118 neue Infektionen gemeldet worden, in der Woche davor waren es 101. In Wipperfürth ist das Infektionsgeschehen zurückgegangen. Dort wurden 113 Neuinfektionen festgestellt, in der Woche davor waren es 144. Aktuell sind in der Stadt 188 Menschen positiv getestet, vergangenen Dienstag hatte der Kreis 215 Betroffene gemeldet.