Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises Chemikalien im Einzelhandel kontrollieren

Es dient der Sicherheit aller. Ob Verwender oder Umwelt – das Gesundheitsamt des Kreises ist verpflichtet, Einzelhandel mit Gefahrstoffen oder Produkten, die solche Stoffe enthalten, zu überwachen. Diese Kontrolle erfolgt gemäß des Chemikaliengesetzes und der Verwaltungsvorschrift Chemikaliensicherheit. Bei der Überwachung durch das Gesundheitsamt wird kontrolliert, ob alle chemikalienrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Regelüberwachungen erfolgen unangekündigt und erstrecken sich über alle Kommunen. Ebenfalls Anlass für Kontrollen im Einzelhandel sind Marktüberwachungsaufträge anderer Behörden wegen Verstößen gegen geltende Vorschriften oder Projekte sowie Auffälligkeiten beim Internethandel.

Was sind Gefahrstoffe? Gefahrstoffe sind chemische Stoffe oder Gemische, die für den Verwender und die Umwelt gefährlich sein können. Vor allem brennbare oder explosive Stoffe zählen hierzu. An folgenden Merkmalen sind sie erkennbar: Gefahrenpiktogramme, Gefahren- und Sicherheitshinweise, tastbare Warnhinweise oder auch Sicherheitsverschlüsse.



Wer ist betroffen? Alle Einzelhändler, die mit Gefahrstoffen handeln und diese an den privaten Endverbraucher abgeben oder verkaufen. Dazu zählen zum Beispiel Baumärkte und Landhandel, Drogerien, Reformhäuser, Fachhandel Lebensmittel - und Non Food Märkte, Tankstellen, Internethandel, Wochenmärkte. Der Einzelhändler gilt als Schnittstelle zwischen Hersteller und Endverbraucher. Er trägt die Verantwortung für die richtige Einstufung, Lagerung sowie Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Produkte, teilt der Oberbergische Kreis mit. Der Händler müsse relevante Unterlagen wie das Sicherheitsdatenblatt auf Nachfrage zur Abgabe bereithalten oder ein Abgabebuch für besonders gefährliche Stoffe führen.



Was wird überprüft? Die Produktpalette der Gefahrstoffe ist sehr umfangreich. Bespiele hierfür sind Haushaltschemikalien, Heimwerkerprodukte, Biozid-Produkte, Desinfektionsmittel/Wasch- und Reinigungsmittel