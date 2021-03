Aktion im Oberbergischen Kreis : „Charity Walk“ setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Oberberg Mehr als 1400 Bürger, Firmen, Vereine, Institutionen, Schulen im Oberbergischen Kreis haben sich bereits zum „Charity Walk“ angemeldet.

Diese Spendenaktion findet seit Montag anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Er wird in Kooperation zwischen de Kreiscaritasverband und dem Kreissport durchgeführt. Die Aktion endet am 28. März.

Sie sei beeindruckt durch die große Resonanz der Beteiligten, erklärt Birgit Steuer, Leiterin der Koordinierungsstelle Gesellschaftliche Entwicklung. Durch dieses Engagement ist der Charity Walk gegen Rassismus schon jetzt zu einer Bewegung geworden.“ Dank vieler Sponsoren konnten kostenlos Laufshirts an alle Teilnehmer versandt werden. Im Rahmen des Fotowettbewerbs werden die schönsten zurückgesandten Fotos prämiert. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Rundflug des Luftsportvereins Wipperfürth, eine Ballonfahrt des Unternehmens Agger-Energie oder Tickets des VfL Gummersbach. Die Bilder können an saskia.herzhof@caritas.oberberg.de, per Instagram @caritasoberberg gesandt werden.