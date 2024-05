Politik im Oberbergischen Kreis CDU-Kreisvorstand will Klaus Grootens als Landratskandidaten

Der Kreisvorstand der CDU Oberberg hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, Kreisdirektor Klaus Grootens als Bewerber für die im Herbst stattfindende Aufstellungsversammlung zum CDU-Landratskandidaten vorzuschlagen. Der 50-jährige Grootens bringe als ein erfahrener Volljurist nicht nur juristische Expertise, sondern auch eine tiefe Verbundenheit mit dem Oberbergischen Kreis mit. In seiner bisherigen Amtszeit als Kreisdirektor habe er maßgeblich zur positiven Entwicklung der Region beigetragen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der CDU.