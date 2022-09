Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Regionalforstamt : Wer nimmt teil am Bergischen Holzbaupreis 2022?

Wer nimmt teil am Bergischen Holzbaupreis 2022?

Oberberg Bis Ende September können sich Bauingenieure, Architekten und Bauherren für die Auszeichnung bewerben. Neben Besonderheiten der Architektur spielen als Kriterium auch die Ökologie und Energieeffizienz eine Rolle.

Bis Ende September können sich Bauingenieure, Architekte und Bauherren sowie Holzbau-Betriebe für den Bergischen Holzbaupreis 2022 bewerben. Seit mehr als 25 Jahren prämieren die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit dem Regionalforstamt Bergisches Land Bauprojekte, die mit Holz errichtet oder erneuert wurden. Hierbei bewertet die Jury neben architektonischen Besonderheiten auch ökologische Überlegungen wie Energieeffizienz und die Verwendung regenerativer Rohstoffe. In Frage kommen Objekte in Holzmassivbauweise, Holzskelettbauweise, Holzrahmenbauweise, Holzständerbauweise oder auch Fassadengestaltungen in Holz.