Bergischer Abfallwirtschaftsverband Bergische Kostümbörse findet wieder statt

Dass die Produktion und der Konsum von Kleidung und zum Teil auch die Kurzlebigkeit von Kleidungsstücken im Allgemeinen ein Problem für die Umwelt darstellt, ruft die BAV-Abfallberatung mit ihrem Zero Waste Club auf den Plan. Und wer kennt die Jecken in der Region besser als die ortsansässigen Karnevalsvereine? Daher freut sich der BAV über die Zusammenarbeit mit den beiden KGs. „Gemeinsam wollen die Partner im Zuge der zweiten Bergischen Kostümbörse vielen Kostümen eine zweite, aber auch dritte oder vierte Session schenken“, heißt es in der Ankündigung.



Was ist die Bergische Kostümbörse – und wie funktioniert sie? Die Kostümbörse ist ein Aktionstag, der am 21. Januar 2024 auf dem Standort :metabolon in Lindlar stattfindet. Von 10 bis 17 Uhr werden in den Räumen des Bergischen Energiekompetenzzentrums Kostüme zum kostenfreien Mitnehmen angeboten, die auf eine zweite Session warten. Am Nachmittag gibt es zusätzlich ein karnevalistisches Rahmenprogramm mit Auftritten von Kinderprinzenpaaren und Tanzgruppen. Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt.