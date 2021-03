Ferienaktion für Kinder im Oberbergischen Kreis : Metabolon bietet Ferienkurse an

Oberberg Dieses Jahr bietet der außerschulische Lernort :metabolon digitale Formate in den Osterferien an. Bei den Angeboten geht es um naturwissenschaftliche Themen.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie hat sich Metabolon mit seinem umfangreichen Lern- und Beratungsangebot auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und die Angebote digitalisiert. Mit der Plattform „:metabolon e-learning“ und verschiedensten Onlinekursen und Webinaren ist es gelungen, das Angebotsportfolio auch weiterhin erreichbar zu machen. Nun wird, neben den MINT-Kompetenzen, die besonders am Lernort Metabolon im Vordergrund stehen – auch noch die Medienkompetenz in den Fokus gerückt. Denn in Zeiten von Corona finden die Formate online statt.

Das Programm „Ferienlabor“ von 11 bis 12.30 Uhr direkt aus dem Schülerlabor MINT-LAB auf Metabolon richtet sich an Teilnehmer/innen von 10 bis 14 Jahren. Jetzt selbst so zu handeln, dass die Welt zukünftiger Generationen genauso lebenswert ist, wie unsere heutige. Jeder kann mit den Gedanken der Nachhaltigkeit im Kopf seinen eigenen Beitrag leisten und zu solche einer Denk- und Handlungsweise wollen wir anregen:

Beim Kursus „Klima/Klimawandel“ in der ersten Ferienwoche (täglich von Montag bis Donnerstag) finden die Teilnehmer heraus, was Klima eigentlich genau bedeutet, welchen Einfluss der Treibhauseffekt auf die Erde hat und wie wir aktiv werden können, um den Klimawandel zu stoppen. Der Kursus „Erneuerbare Energien“ in der zweiten Ferienwoche (täglich von Dienstag bis Freitag) bietet den Teilnehmern Einblicke in verschiedene Formen der Erneuerbaren Energie. Sie erfahren mehr über die Vor- und Nachteile von Sonne, Wind und Co. und werden im praktischen Teil kleine Modelle bauen können, die die Funktionen der Energieformen verdeutlichen.