Ausbildung in Oberberg : Ausbildungshotline für freie Lehrstellen freigeschaltet

Bis Ende Juli sollen möglichst viele Jugendliche eine Ausbildungsstelle über die Hotline der IHK bekommen. Foto: Pixabay.com

Oberberg Schüler, die mit Ihrer Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz noch gewartet haben, dürften gute Chancen haben, über die Ausbildungshotline noch interessante Lehrstellen zu finden.

Am Montag hat die IHK Köln wieder ihren bewährten Vermittlungsservice für Ausbildungsplätze freigeschaltet. Die Ausbildungshotline geht 2021 zum 25. Mal an den Start, „und selten war der Vermittlungsservice für freie Lehrstellen so angebracht wie diesmal“, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Jugendliche hätten im zweiten Corona-Frühjahr ihre Zukunftsplanung aufgeschoben und fingen jetzt erst an, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Gleichzeitig hätten Betriebe bislang entweder noch keine Azubis gefunden oder sie wagten erst jetzt eine Rückkehr in ihre Ausbildungs-Normalität. Auch bei ihnen seien noch Lehrstellen zu besetzen.

„Schüler, die noch mit Ihrer Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz gewartet haben, haben also gute Chancen, über die Ausbildungs-Hotline noch interessante Lehrstellen zu finden“, sagt Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Köln. Das gelte für alle Regionen des IHK-Bezirks, also für Köln, Leverkusen sowie für die Kreise Rhein-Berg, Rhein-Erft und Oberberg.

Die Hotline unter www.ihk-koeln.de/254021 ist bis 30. Juli montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter Tel. 0221 1640-6664 erreichbar. Per WhatsApp kann unter der Nummer 0173 5487517 eine Nachricht mit einem Rückrufwunsch hinterlassen werden – oder per E-Mail an [email protected]

Die Ausbildungs-Hotline ist Teil der diesjährigen Aktion „Kölner Sommer der Beruflichen Bildung“: Als nächstes finden am 28., 29. und 30. Juni vor Ort in der IHK Köln die Azubi-Speed-Dating-Days (ASDD) statt, und in Sommerferienkursen in Gummersbach und Köln können sich Jugendliche jeweils eine Woche lang fit machen für die Ausbildung. Weitere Infos im Internet.

www.ihk-koeln.de/Ausbildung2021

(rue)