Oberbergischer Kreis Buhuu – es spukt auf Schloss Homburg

Für das Grusel-Lese-Familienfest, von 15 bis 18 Uhr, ist eine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt zu allen Lesungen des Lesefests am 31. Oktober ist frei. Anmeldungen sind möglich unter ☏ 02261 8841-71 oder per E-Mail an muspaed@obk.de. Das Grusel-Lesefest findet im Zuge von Käpt´n Book, dem Rheinischen Lesefest statt.