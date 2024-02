Personalle Veränderungen bei der Volksbank Oberberg Andreas Neumann rückt in den Vorstand der Bank

Andreas Neumann wurde am 16. Februar 1986 geboren und ist verheiratet, Seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er bei der Volksbank Oberberg von August 2006 bis Januar 2009 und wurde anschließend übernommen. 2009 und 2010 arbeitete er als Servicemitarbeiter und Kundenberater in der Geschäftsstelle in Gummersbach-Derschlag, von 2011 bis 2013 nahm er an einem bankinternes Trainee-Programm in den Abteilungen Kreditgeschäft, Interne Revision und Firmenkundengeschäft teil, ehe er von Februar 2013 bis September 2016 Sanierungsspezialist im Bereich Firmenkundengeschäft wurde und von Oktober 2016 bis März 2020 die Bereichsleitung Interne Revision inne hatte. Von April 2020 bis Dezember 2020 folgte die Bereichsleitung Spezialkreditmanagement und von Januar 2021 bis Februar 2023 erneut die Bereichsleitung Interne Revision. Seit März 2023 hat Neumann die Bereichsleitung Kreditgeschäft übernommen, bekam im Juni 2020 Prokura und die März 2023 die Generalvollmacht. Berufsbegleitend absolvierte er die Studien Bachelor of Laws im Juni 2013 und Master of Laws im Mai 2015.