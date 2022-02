Warntag im Oberbergischen Kreis : Am 10. März werden Katastrophen-Sirenen heulen

Auch in Radevormwald werden am landesweiten Warntag am 10. März zur Probe die Sirenen angehen. Foto: dpa/Jens Büttner

Oberberg Am 1o. März startet um 11 Uhr ein landesweiter Warntag. Der Kreis bedauert, dass wenige Menschen die Warn-App „NINA“ installiert haben.

Der Oberbergische Kreis kündigt an, dass am Donnerstag, 10. März, auch in der Region ein landesweiter Warntag stattfinden wird. Dann werden die Katastrophen-Sirenen heulen. Um 11 Uhr an dem genannten Datum aktiviert die Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises alle verfügbaren Warnmittel.

„Nach der Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 ist dem Thema Warnung der Bevölkerung deutlich mehr Bedeutung entgegengebracht worden. Insbesondere die Warnung durch Sirenen sind dabei sehr stark in den Fokus geraten“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung aus Gummersbach. Der Oberbergische Kreis und die Kommunen halten unterschiedliche Warnmittel vor, um im Einsatzfall die Warnung und Information der Bevölkerung sicherzustellen. Schon traditionell bilden dabei die Sirenen das bekannteste Glied in der Kette von technischen Möglichkeiten. Sie sollen einen Weckeffekt bei der Bevölkerung erzeugen und durch unterschiedliche Tonfolgen weitere vordefinierte Reaktionen und Verhaltensweisen hervorrufen.

Radio- und TV-Ansagen sowie Lautsprecherdurchsagen und Bürgertelefone (02261 88-3888) komplettieren das bekannte Instrumentarium der Warnung. In Nordrhein-Westfalen gibt es zudem die NINA-App zur Warnung der Bevölkerung. Nur diese App wird im Einsatzfall direkt von der Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kr eises angesteuert. „Gemessen am Grad vorhandener Smartphones ist der Anteil an installierten NINA-Apps aber noch zu gering“, bemerkt die Kreisverwaltung. Auf der Internetseite des Kreises (www.obk.de/warnungbevoelkerung) stehen darüber hinaus grundsätzliche Informationen zur Verfügung, ergänzt im Einsatzfall um aktuelle Informationen.

Der landesweite Warntag dient der technischen Überprüfung der Warnmedien und soll die Bevölkerung sensibilisieren, im Einsatzfall richtig und zielgerichtet zu reagieren. Ganz wichtig ist dabei die Informationsweitergabe an die Bevölkerung, um das weitere Verhalten zentral steuern zu können. Aufforderungen, Fenster und Türen zu schließen und sich nicht im Freien aufzuhalten, sind bekannte Warnmeldungen. Ebenfalls kann vor dem Verzehr bestimmter Lebensmittel gewarnt werden. Die Warnung der Bevölkerung ist darauf ausgelegt, auch bei längeren, flächendeckenden Stromausfällen ihre Wirkung zu entfalten.

Der Oberbergische Kreis hat zu dem Thema „Warnung der Bevölkerung“ einen eigenen Flyer zusammengestellt, der unter anderem auf der oben genannten Internetseite eingesehen werden kann.

(s-g)