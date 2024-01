Radevormwalder und Hückeswagener unterwegs 70 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt

Die Haushaltsbefragung zeigt, dass etwa 70 Prozent der Wege im Oberbergischen Kreis mit dem Auto (als Fahrer oder Mitfahrer) zurückgelegt werden. „Dies entspricht in etwa den durchschnittlichen Werten in anderen ländlich geprägten Regionen in Deutschland“; berichtet der Kreis. Der Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) betrage acht Prozent und sei damit etwas höher als in vergleichbaren Regionen; dabei entfielen zwei Prozent auf die Bahn und sechs Prozent auf den Bus.