Medizinische Versorgung in Oberberg : 323 Patienten haben sich registrieren lassen

Oberberg Die dritte Gruppe von Bewohnern des Kreises hat sich für eine zwölfmonatige Versorgung im Rahmen des Modells „OBERBERG_FAIRsorgt“ angemeldet.

Mit dem Juli ist die dritte und damit letzte Gruppe an Patientinnen und Patienten in ihre zwölfmonatige Versorgung innerhalb des Projektes „OBERBERG_FAIRsorgt“ gestartet. Damit ist die Rekrutierung beendet. Es können innerhalb der Projektlaufzeit keine weiteren Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen werden.

Da das Gesamtprojekt am 31. März 2024 endet, kann keiner länger als bis zum 30. Juni 2023 versorgt werden. Damit also alle die zwölfmonatige Versorgung erhalten, ist der spätmöglichste Versorgungsstart der 1. Juli 2022 gewesen. Die Pandemie hat die Rekrutierung deutlich erschwert, so dass der Arbeitsplan und die Patientenzahl im Projektverlauf angepasst und das Projekt über die ursprüngliche Laufzeit hinaus bis zum 31. März 2024 verlängert wurde. „Wir sind stolz und glücklich, insgesamt 323 Patientinnen und Patienten eingeschrieben zu haben. Das ist eine großartige Teamleistung und nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz unserer Fallmanagerinnen und Fallmanager zu verdanken“, so Frau Dr. Möltgen, die Leiterin des Projektes „OBERBERG_FAIRsorgt“.