Kreistag in Gummersbach 100.000 Euro für die Dorfentwicklung

„Der Kreis setzt sich auf vielfältige Weise für eine lebendige und zukunftsfähige Dorfentwicklung ein. Unser Ziel ist es, mit unserem Dorfservice Oberberg das ehrenamtliche Engagement in den Dörfern zu stärken. So bin ich begeistert, so viele Urkunden an die Vertreter der aktiven Dorfgemeinschaften überreichen zu können“, sagte Grootens.