Öffentlicher Raum in Radevormwald : Nur eine Straße in der Stadt ist nach einer Frau benannt

Radevormwald 35 Straßen in der Stadt tragen die Namen bekannter Persönlichkeiten. Darunter ist mit Marie Curie nur eine einzige Frau. Politikerinnen in Rade erheben nun für die Zukunft deutliche Forderungen.

Ob der Name von Schulen oder der von Straßen – Benennungen im öffentlichen Raum sorgen immer wieder für Debatten. Das zeigte sich in den vergangenen Tagen beispielsweise in Hückeswagen. Dort beantragte die FDP, eine Straße nach der Lehrerin und Schriftstellerin Carola Lepping zu benennen. Doch dafür gab es keine Mehrheit. Dabei sind Frauen als Namensgeberinnen von Straßen in der Stadt deutlich unterrepräsentiert: Von 54 Straßen, die nach einer Persönlichkeit benannt wurden, tragen gerade mal drei die Namen von Frauen.

„Bei den Straßenbenennungen in den verschiedenen Vierteln wurde in der Vergangenheit oft nach Themengebieten vorgegangen“, sagt Burkhard Klein, der Leiter des Bauverwaltungsamtes. So sind in Bergerhof mehrere benachbarte Straßenzüge nach deutschen Dichtern benannt wurden. Neben Goethe und Heine findet sich dort als Namensgeber etwa Friedrich Freiligrath, den höchstens noch Germanisten lesen. Dichterinnen wie Annette von Droste-Hülshoff oder Else Lasker-Schüler – die als Elberfelderin sogar aus dem Bergischen Land stammt – wurden seinerzeit nicht berücksichtigt.