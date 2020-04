Schloss Homburg in Nümbrecht : Online ist das Museum für die Playmobilausstellung geöffnet

Schloss Homburg in Nümbrecht

Virtueller Blick in die Rüstkammer der Playmobilausstellung auf Schloss Homburg. Foto: OBK

Nümbrecht Da das Museum und Forum Schloss Homburg zurzeit wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen ist, hat das Museum nun online die Tore geöffnet. So ist rund um die Uhr ein virtueller Besuch der Ausstellung möglich.

In Corona-Zeiten wird auch ein Ausstellungsbesuch zu einem ganz anderen Erlebnis: Die große Sonderausstellung „Geschichte(n) erleben auf Schloss Homburg – Playmobil-Sammlung Oliver Schaffer“ ist ab sofort virtuell für alle Besucher geöffnet. Da das Museum und Forum Schloss Homburg zurzeit wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen ist, hat das Museum nun online die Tore geöffnet. So ist rund um die Uhr ein virtueller Besuch der Ausstellung möglich unter http://www.museuminteraktiv.de/einfuehrung.html

Durch beeindruckende 360-Grad- Panoramen wird den virtuellen Gästen die Möglichkeit gegeben, die spannenden Schaulandschaften zur mittelalterlichen Burg, der höfischen Jagd oder dem Stadtleben zur Jahrhundertwende zu genießen. Gleichzeitig können auch die interessanten Exponate des Museums entdeckt werden. Begleitet werden die Panoramen von Infotexten, die zielgruppenspezifisch alles Wissenswerte zu den dargestellten Themen vermitteln. So berichtet ein kleines Playmobil-Gespenst kurz und knapp über die spannenden Zusammenhänge in kurzen und einfachen Texten für die ganze Familie. Für alle, die mehr an Jahreszahlen und tiefergehenden Erklärungen interessiert sind, gibt es die ausführlichen Texte des Playmobils-Professors zu lesen. Neben der Ausstellung im Schloss ist auch die große Schaulandschaft mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu sehen, die der Hamburger Künstler Oliver Schaffer im Februar neu auf Schloss Homburg aufgebaut hat. Die Panoramen und Infotexte stehen auch auf der Homepage von Schloss Homburg.

www.schloss-homburg.de