Schloss Homburg in Nümbrecht : Pianist Felix Reuter und sein „verflixter Beethoven“

Pianist Felix Reuter tritt in Nümbrecht auf. Foto: Hamish John Appleby

Nümbrecht Schloss Homburg in Nümbrecht startet am Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, in die neue Konzertsaison.

Nach einem gelungenen Museums- und Veranstaltungsjahr 2019 startet Schloss Homburg am Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, in die Konzertsaison. In der neuen Orangerie zu Gast ist Pianist und Komödiant Felix Reuter, der mit seinem Programm „Der verflixte Beethoven“ einen Vorgeschmack auf die Konzertreihe geben wird.

Felix Reuter kombiniert Komödie und klassische Musik und führt durch eine 300-jährige Musikgeschichte, heißt es in der Ankündigung. In den außergewöhnlichen Showkonzerten gibt er Einsichten in das Leben und musikalische Schaffen des Komponisten Ludwig van Beethoven: Schimpfen konnte der 1,60 Meter große Beethoven vorzüglich – über seine Haushaltshilfen, die ständig wechselten, über schlechtes Essen, über andere Menschen. Er änderte 68 Mal seinen Wohnort. Warum ist er so wütend über den verlorenen Groschen gewesen? Wer war nun Elise wirklich? Was hat es mit der Mondscheinsonate auf sich? War Blei wirklich die Ursache seines Todes? In diesem Konzert erleben Zuschauer, wie bekannte Werke mit wenigen Veränderungen nach ganz anderen bekannten Melodien klingen. „Schloss Homburg hat sich 2019 personell neu aufgestellt, und wir konnten mit Steffen Müller einen qualifizierten und engagierten neuen Kulturamtsleiter gewinnen“, sagt Kreisdirektor Klaus Grootens. Besonders erfreulich sei es, dass gerade für jüngere Zielgruppen und für Familien neue Angebote entwickelt wurden. Mit Felix Ammann, einem neuen und seit Jahresbeginn auch für den Kulturbereich zuständigen Dezernenten, sei die Kreisverwaltung sehr gut aufgestellt. Ammann selbst freut sich auf seine neuen Aufgaben. „Mit dem Programm ‚Der verflixte Beethoven’ erwarten wir einen grandiosen Auftakt ins Beethovenjahr und blicken zuversichtlich auf den Beginn eines außergewöhnlichen Musikprogramm in 2020.“

Das Programm So. 16. Februar, 17 Uhr, Jugend musiziert! Musiker-Ehrung, Preisträgerkonzert Sa. 21. März, 19.30 Uhr. Cello- und Flügelkonzert mit Hanneke Rouw (Cello) und Sofia Vasheruk (Flügel) mit Werken von Brahms und Rachmaninoff. So. 22. März, 19 Uhr, Gebrüder Wasserfuhr feat. Bodek Janke, Jazz-Konzert mit Roman Wasserfuhr (Flügel) und Julian Wasserfuhr (Trompete) aus Hückeswagen, begleitet von Schlagzeuger und Percussionisten Bodek Janke. Sa. 4. April, 19.30 Uhr, moderiertes Konzert mit André Parfenov (Flügel) und Iuliana Münch (Violine) mit Werken aus der russischen Moderne bis hin zu Tango und Jazz So. 5. April, 19 Uhr, Matthias Jung. „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, Lesung und Kabarett mit Deutschlands lustigem Jugend-Experten. Sa. 16. Mai, 20 Uhr, Jazz against the machine, Jazz-Konzert mit Florian Wehse (Trompete), Florian Schlechtriemen (Drums), Claus Kiesselbach (Vibraphon) und Philipp Rehm (Bass) mit verjazzten Hits wie „bombtrack“ oder „come as you are“ www.koelnticket.de

Karten gibt es bei Köln-Ticket (ab 18 Euro, ermäßigt 13,50 Euro). Eine Übersicht der Konzertreihe steht auch im Internet.

www.schloss-homburg.de

(rue)