Politik in Radevormwald Finanzminister Optendrenk besucht Rade

„Dr. Marcus Optendrenk ist ein versierter Finanzpolitiker“, heißt es in der Ankündigung der CDU. Somit stehe den Gästen ein exzellenter Fachmann zu diesem Thema zur Verfügung. „Gerade in der letzten Zeit sind die Herausforderungen in der Gesellschaft massiv gewachsen und es bleibt von entscheidender Bedeutung, wie man diese Dinge nachhaltig anpackt und dabei finanzielle Spielräume nutzen kann, aber auch nicht auf Kosten der nächsten Generationen lebt“, erläutert der Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg. „Wir hoffen auf viele Besucher mit Interesse auch an der Diskussion und einem guten Dialog mit Zuhören.“