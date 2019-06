Vereinsticker : Nordic-Walker des TV Herbeck tritt bei drei Wettbewerben an

Herbeck Lothar Freudenberg ist Mitglied der Nordic-Walking-Abteilung des TV Herbeck und erzielte bei drei Wettbewerben beachtliche Ergebnisse.

Lothar Freudenberg aus Radevormwald war Teilnehmer bei der Europa- und Internationalen Meisterschaft im Zehn-Kilometer Nordic-Walking sowie der ersten Europa-Cup Challenge Trophy im oberpfälzischen Roding, nicht weit von Regensburg. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des „Mühlbauer Spendenlaufes“ durchgeführt. Alle Startgelder sämtlicher Laufveranstaltungen bei diesem Event gehen an die Mühlbauer-Stiftung, die mit den Geldern soziale, karikative oder humanitäre Projekte in der Region und international unterstützt. Lothar Freudenberg ist Mitglied der Nordic-Walking-Abteilung des TV Herbeck. Er erzielte bei den drei Wettbewerben folgende Ergebnisse: 11. Platz der Männer AK 60 bei der Deutschen Meisterschaft in 1:12:48,7; 8 .Platz der Männer AK 65 bei der Europameisterschaft in 1:12:36,3 und 6. Platz der Männer, AK 65 bei der 1. Europa-Cup Challenge Trophy in 2:25:25. „DieTeilnahme war ein tolles nachhaltiges Erlebnis“, berichtete Freudenberg.