Stadtrat Radevormwald : Noch gibt es freie Plätze für Asylbewerber

Die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Grundschule Blumenstraße/Neustraße (hier ein Foto vom September 2015) hat noch freie Plätze. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das Sozialamt bezeichnet die Asyl-Situation als entspannt. – Verwaltung der Feuerwache bekommt neuen Bodenbelag, Kosten: etwa 72.000 Euro. AL mahnt klimafreundliche Lösung und ein Gesamtkonzept für Energieversorgung auf städtischen Gebäuden an.

Die Welt ist in Aufruhr. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht. Gerade aus Afghanistan gibt es fast täglich neue Hiobsbotschaften. Doch noch ist die Situation im Bereich Asyl in Radevormwald entspannt. Nach Angaben von Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes, betreut die Stadt derzeit 90 Menschen, zu Hoch-Zeiten der Flüchtlingskrise 2015 waren es 350 bis 400. Mittlerweile gibt es jede Woche eine Zuweisung.

In der Sitzung des Stadtrates hatte Bürgermeister Johannes Mans über 14 neu zugewiesene Personen in den vergangenen vier Wochen berichtet, neun davon sind bereits in der Bergstadt eingetroffen, eine Person soll am Freitag kommen, die restlichen vier in der kommenden Woche. „Sieben Personen haben mittlerweile einen Aufenthaltsstatus bekommen“, sagte Mans. Die Neuankömmlinge stammen derzeit alle aus dem Irak, sie werden von landeseigenen Auffanglagern in die Kommunen verteilt. Die jetzt aktuell hier in Radevormwald eintreffenden Asylbewerber kommen aus Schöppingen im westlichen Münsterland und aus Neuss.

Info Kritik an Mineralwolle – „das ist Sondermüll“ Mineralwolle Für den Unterbau sind Kanthölzer auf Rohbeton vorgesehen, außerdem eine Füllung mit Mineralwolle sowie OSB-Platten, abgedeckt und verschraubt. Annette Pizzato (FDP) bat die Stadt, sich um Alternativen zur Mineralwolle zu bemühen. Denn die sei Sondermüll.

Untergebracht werden die Geflüchteten in der ehemaligen Grundschule Blumenstraße/Neustraße. Dort ist die räumliche Situation noch entspannt, „auch wenn nur noch wenige Plätze frei sind und durch die zusätzlichen Belegungen die Menschen jetzt wieder ein bisschen enger zusammenrücken müssen“; sagte Mans im Stadtrat. Die Stadt habe die Belegung in den vergangenen Monaten etwas großzügiger handhaben können, da es eben viel weniger Zuweisungen gegeben habe.

Auch Volker Grossmann weiß, dass die geflüchteten Menschen nun auch wieder mit mehreren in einem großen Zimmer untergebracht werden müssen. „Das geht einfach nicht anders“, sagt er. Aber noch halte er die Zustände für entspannt, es sei alles im grünen Bereich, aber man wisse nicht, wie sich die Lage in Afghanistan entwickelt und was das dann für die Anzahl der Zuweisungen für Rade bedeutet. „Diejenigen, die uns jetzt zugeteilt werden, sind teils schon ein Jahr in Deutschland in diversen Auffanglagern“, sagt er. Oft finde sich einfach keine Lösung für die Menschen, wobei er festgestellt habe, dass Deutschland die Menschen derzeit einfach nicht abschiebe. Dabei gebe es schon Menschen unter den Geflüchteten, die keine Chance auf Asyl in Deutschland haben, weil sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen und eben nicht zum Beispiel aus religiösen Gründen verfolgt werden.

Deshalb sei es momentan auch nicht nötig, dass sich die Stadt auf dem freien Wohnungsmarkt auf die Suche nach Unterkünften für geflüchtete Menschen macht – so wie das in der Hoch-Zeit der Flüchtlingskrise nötig war. Falls die Zahl der Zuweisungen wieder ansteigt, könnte das aber wieder eine Option werden, denn derzeit werden Flüchtlinge nur in der ehemaligen Grundschule und in städtischen Wohnungen In den Höfen untergebracht. Da es aber den sozialen Wohnungsbau in der Südstadt nicht mehr gibt, wird es auch für die Stadt zunehmend schwerer, entsprechenden Wohnraum für die Flüchtlinge anzumieten. „Da fallen 400 Wohnungen aus der sozialen Bindung raus“, sagt Grossmann.

Mit großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen hat der Stadtrat eine dringende Sanierungsmaßnahme im Verwaltungsbereich der Hauptfeuerwache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße beschlossen. Hier muss der Unterbau erneuert werden – Gesamtkosten: etwa 72.000 Euro. Eigentlich hätte die Erneuerung nur knapp 16.000 Euro kosten sollen, doch nachdem der Bodenbelag entfernt war und die erste Spachtelung anstand, entdeckte das Fachunternehmen deutliche Risse im Fugenbereich des Unterbaus. Der Unterbau war 1996 nicht fachgerecht erfolgt. Deshalb muss der nun komplett entfernt und wiederaufgebaut werden. Neuer Estrich kommt laut Stadtverwaltung nicht in Frage – wegen der langen Trocknungszeit und weil die Feuerwehr die Räume derzeit nicht nutzen kann.

Der Bodenbelag muss dringend erneuert werden. Foto: Stadt

Die AL mahnte in der Ratssitzung eine klimafreundliche Lösung an. „Das ist das Maß der Dinge in der Zukunft“, sagte Rolf Ebbinghaus. Sein Vorschlag: vielleicht über eine Fußbodenheizung nachdenken und über Asphaltestrich.

Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, wies auf die zeitlichen Probleme hin. Außerdem werde ja nur ein Teil des Bodens in der Verwaltung der Feuerwache erneuert. Petra Ebbinghaus forderte daraufhin ein zukunftsorientiertes Gesamtkonzept für die Energieversorgung aller städtischen Gebäude. Hier müsse unbedingt auch der Klimamanager mit ins Boot geholt werden.