Naturschutz in Radevormwald : Nistwände werden zum Forschungsprojekt

Radevormwald Ein Biologe hat seine Bachelor-Arbeit über die Arten geschrieben, die in den „Insektenhotels“ in Radevormwald, Hückeswagen und Remscheid leben. Sein Fazit: Im urbanen Bereich ist die Artenvielfalt größer als auf dem Land.

Die Nistwände oder „Insektenhotels“, die unter anderem an Standorten in Bergerhof, Keilbeck, auf dem Friedhof in Radevormwald und an der Wuppertalsperre stehen, sind nun sogar zu akademischen Ehren gekommen. Der junge Biologe Leon Alexander Muhss, der an den Unversitäten Bochum und Düsseldorf studierte, hat für seine Bachelor-Arbeit vor Ort an den Nistwänden geforscht und untersucht, welche Arten hier ein neues Domizil gefunden haben. Die Abschlussarbeit trägt den Titel „Neubesiedlung von Wildbienennisthilfen in Abhängigkeit des Habitatkontexts im Bergischen Land“.