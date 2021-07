Naturschutz in Radevormwald : 20 Nistwände für Bienen und Wespen aufgestellt

Naturschutz in Radevormwald

Hier wird die Nistwand an der Kohlstraße aufgestellt. Foto: Hildebrandt

Radevormwald Das Projekt „Nistwände für solitär lebende Insketen“ wurde nun abgeschlossen: Mittlerweile wurden zum Schutz von Hautflüglern – also vorrangig Bienen und Wespen – 20 Nistkästen aufgestellt.

( Es geht um den Schutz von Hautflüglern – also vorrangig um Bienen und Wespen. Für sie wurden zahlreiche Nistwände installiert. Nun wurde das Projekt vorläufig abgeschlossen, berichtet Kathi Hentzschel vom Rheinisch-Bergischen Naturschutzverein (RBN). 2019 hatten der Radevormwalder Ortsverein und die Jäger ein größeres Hilfsprojekt für Hautflügler gestartet. Zehn größere Nistwände wurden von der Biologischen Station Oberberg angefertigt und in geeigneten Biotopen installiert, berichtet Kathi Hentzschel. Finanziert wurde das Projekt vom Kreis und vom Verein für Natur- und Umweltschutz (N.U.R.) in Radevormwald.