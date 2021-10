Sport in Radevormwald : Neustart der Sportangebote

Radevormwald Für alle Kurse beim TSV Schwarz-Weiß Radevormwald gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) – und es gibt ein Hygienekonzept, die Leitung hat Maria Brell.

Die Corona-Lage hat sich glücklicherweise so entspannt, dass mehrere Kursusangebot des TSV Schwarz-Weiß Radevormwald mittlerweile wieder aufgenommen werden können. Für alle Kurse gelten aber die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) – und es gibt ein Hygienekonzept, die Leitung hat Maria Brell, die für Rückfragen unter Tel. 02195 3305 zur Verfügung steht.



Step-Aerobic Sportlich-tänzerische Bewegung steht im Vordergrund. Zu fetziger Musik und lockerer Atmosphäre üben die Teilnehmer Choreographien mit dem Stepper ein. Ausdauer, Koordination, Fitness und Körpergefühl werden dabei geschult. Die 90 Minuten beinhalten auch eine Aufwärm- und eine Cool-down-Phase – Termin: mittwochs, 18.30 bis 20 Uhr, Halle Bredderstraße.



Funktionssport Dieser Kursus aus dem Seniorenangebot richtet sich an alle, die ohne Überforderung Beweglichkeit, Balance und Ausdauer trainieren wollen. Dazu arbeiten die Teilnehmer mit dem Gymnastikball und machen Gleichgewichts- und Koordinationsübungen, die sich positiv nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die mentale Leistungsfähigkeit auswirken können – Termine: Mittwochnachmittag, Halle Bredderstraße, die genaue Zeit müssen Interessierte bei der Kursusleitung erfragen.



Mutter-Kind-Turnen (Väter, Großeltern und Tagesmütter sind bei diesem Angebot als Begleitung ebenso willkommen) Ein Angebot an Kinder vom Krabbelalter bis zum Anfang der Kindergartenzeit. Hier haben die Kleinen besonders vielfältige Möglichkeiten, Bewegungserfahrungen zu sammeln: rutschen, klettern springen und laufen in einer sicheren Umgebung. Das kleine Bällebad ist dabei besonders beliebt. Der Austausch unter den Müttern (Begleitpersonen) kommt dabei nicht zu kurz – Termin: donnerstags, 9 bis 10.30 Uhr, Halle Jahnstraße.