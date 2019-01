Fußball-Turnier: Tuspo löst Fortuna Wuppertal ab

Radevormwald Neun Team nahmen an der 15. Auflage des Walter-Balke-Gedächtnisturnier teil. Der Sieg ging an das Team von Tuspo Dahlhausen, das sich im Endspiel gegen die SG Stadt durchsetzte.

Wenn die „Alten Herren“ des SC 08 zum Walter-Balke-Gedächtnisturnier in die Sporthalle an der Hermannstraße einladen, lassen die benachbarten und befreundeten Mannschaften nicht lange auf sich warten. Am Samstag kamen neun Mannschaften nach Radevormwald und spielten um den begehrten Pokal, der im vergangenen Jahr an die Männer von Fortuna Wuppertal ging. Den Titel konnte der heimliche Favorit in diesem Jahr allerdings nicht verteidigen. Nachfolger ist Tuspo Dahlhausen, das sich im Endspiel gegen die Mannschaft der SG Stadt Radevormwald durchsetzte. Als bester Spieler der Gewinnermannschaft ging Egemen Bakar vom Platz. Verletzte gab es am Wochenende nicht.