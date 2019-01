Neujahrsempfang des Schützenvereins Radevormwald : Schützenkönigin lobt die tolle Gemeinschaft

Schützenkönigin Heidrun Wisniewski (3.v.l.) mit Christiane und Werner Grimm, Dejan Vujinovic, Merlin Tobias Koch, Silke Branig und Luca Wuttke. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Das alte Jahr ist vorbei und das neue fängt gerade erst an – Zeit für den Rader Schützenverein, sich zum alljährigen Neujahrsempfang im Vereinshaus zu treffen. Im Beisein der Schützenkönigin Heidrun Wisniewski, ihres Adjutanten Werner Grimm und des Vorsitzenden Bernd Lömker stießen die Mitglieder des Vereins am Sonntag auf das neue Jahr an.

In einer kurzen Ansprache gab Lömker ein Resümee über die Highlights des letzten Jahres. So durfte der Verein im vergangenen Jahr 15 seiner Mitglieder zu ihren Jubilaren ehren. Eine Zahl, die in dieser Höhe nicht häufig auftritt. Auch die veranstalteten Feste waren ein Erfolg und die Regelüberprüfung im November verlief ohne Beanstandungen. Besonders freuten sich die Vorsitzenden auch über jungen Neuzugang. Von 123 Mitgliedern sind aktuell 52 Damen, 61 Schützen und 10 Jugendliche. „Es war ein erfolgreiches und schönes Jahr“, berichtet Adjutant Grimm. „Es wäre schön, wenn noch mehr Jugendliche den Weg zu uns finden würden. Aber das ist nicht so einfach.“

Mit den scharfen Waffenregelungen und den damit verbundenen erhöhten Alterseintrittsgrenzen für Jugendliche ist es eine Herausforderung, junge Leute für den Schießsport zu begeistern, da die meisten Kinder sich im Alter von elf oder zwölf Jahren für ihre Hobbies entscheiden. Dabei versucht der Verein alles, um seinen Nachwuchs zu fördern und den Verein auch in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Auch deshalb arbeitet der Schützenverwein eng mit der Stadt zusammen und zeigt sich bei vielen Veranstaltungen und Festen.

So wird sich der Verein auch 2019 wieder beim Sommerferienspaß beteiligen und das große Ostereierschießen veranstalten, was mit Programm und dem öffentlichen Schießen am Wochenende vor Ostern stattfinden wird. Der Höhepunkt des Jahres soll traditionell das Schützen- und Heimatfest mit Kirmes in der Radevormwalder Innenstadt sein.



Überraschung in Radevormwald : Schützenverein hat mit Heidrun Wisniewski nun eine Königin

Das Fest im Sommer ist nicht nur die wichtigste Einnahme und Finanzierungsquelle, sondern auch ein Symbol der Tradition des Schützenvereins und deshalb auch planerisch der Schwerpunkt für den Vorstand. „Schießsport und Tradition sind schließlich unsere beiden Standbeine“, meint Adjutant Werner Grimm. „Ich wünsche mir deshalb, dass für das große Fest nicht nur das Wetter mitspielt, sondern dass sich auch ein Königspaar findet, um diese Rader Tradition weiterzuführen.“