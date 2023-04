Neues Baugebiet in Radevormwald Karthausen – nur Wohnen für Reiche?

Und hier setzt die Kritik der SPD-Fraktion an. Deren Vorsitzender Dietmar Stark befürchtet, dass das Baugebiet sich nun genau so entwickelt, wie die SPD es nicht wollte: „Wir verpassen auf diese Weise eine große Chance. Ursprünglich sollten in Karthausen auch andere Formen von Eigentum einen Platz finden.“ Nun jedoch drohe aus dem hoffnungsvollen Projekt wieder eine jener Siedlungen zu werden, in denen gut Betuchte sich große Flächen an Eigentum sichern, während das Wohnen im Grünen den anderen versagt bleibt.