Radevormwald: Neues Spielgerät in Kräwinkel

Radevormwald Im Freizeitpark wurde die Neuigkeit für etwa 37.000 Euro aufgestellt.

"Das Gerät und die Installation haben insgesamt etwa 37.000 Euro gekostet", sagt Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes. Mehrere Spielflächen sind in Radevormwald in den vergangenen Jahren neu entstanden. "Wir haben vor allem in den Neubauvierteln der Stadt neue Spielplätze angelegt", berichtet Klein. Zuletzt war das im Bereich Lohsche Heide geschehen, davor im Gebiet Laaker Felder, davor an der Fontanestraße und so fort.