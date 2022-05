Stadtentwicklung in Radevormwald : Neues Geschäft soll Innenstadt beleben

Freuen sich über neues Leben in der Innenstadt (v.l.): Alexander Bethke und Laura Brähler vom Citymanagement, Gabriela Jungfleisch-Kopp und Burkhard Klein vom Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamt. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Radevormwald Ein Leerstand weniger: Dank des Sofortprogramms Innenstadt weitet Gabriela Jungfleisch-Kopp ihre Selbstständigkeit als Modeexpertin aus und öffnet am kommenden Freitag ihr Modegeschäft „Gabi’s Klamöttchen“ an der Weststraße 2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Bis zur Eröffnung am Freitag gibt es noch einiges zu tun: Die Wände sind nur halb fertig gestrichen, die grünen Farbakzente fehlen, auch sonst steht außer einigen rollbaren Kleiderständern noch sehr wenig im 47 Quadratmeter kleinen Ladenlokal mit hellem Holzboden. „Bis Freitag sieht es hier ganz anders aus“, verspricht Gabriela Jungfleisch-Kopp.

Erst vor vier Jahren wagte sie mit einer außergewöhnlichen Geschäftsidee den Sprung in die Selbstständigkeit: „Ich organisiere seit 2018 Klamotten-Partys“, erzählt die 49-jährige Zweifach-Mama. Mode sei schon immer ihre große Leidenschaft gewesen, obwohl sie sich in jungen Jahren zur Apothekenhelferin ausbilden ließ. Doch lange Zeit arbeitete sie im Einzelhandel für eine große Modekette. Als die Kinder kamen, musste sie kürzertreten. Bis 2018. „Ich war damals selbst auf einer Klamotten-Party und fand das so gut, dass ich das auch machen wollte“, erinnert sie sich. Zudem ließ sich die Selbstständigkeit zu jenem Zeitpunkt auch gut mit der Familie vereinbaren. „Ich konnte mir die Zeiten selbst zurechtlegen, die Partys finden in der Regel abends und am Wochenende statt, wenn mein Mann zu Hause ist.“

Info Auf Instagram Neuware und Outfits Eröffnung Pünktlich zum Stadtfest am Freitag eröffnet Gabriela Jungfleisch-Kopp ihr Geschäft. Ab 10 Uhr sind Besucher willkommen, um mit ihr und einem Sekt auf die Neueröffnung anzustoßen und sich umzuschauen. Auch am verkaufsoffenen Sonntag nimmt sie teil. Ansonsten ist Gabi’s Klamöttchen immer von mittwochs bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr. Auf Instagram stellt die Geschäftsfrau regelmäßig Neuware und ihre zusammengestellten Outfits vor. Zu finden ist sie unter www.instagram.com/gabis_klamoettchen_

Die erste Party schmiss sie mit 25 Gästen. „Das sprach sich so schnell rum, dass ich mittlerweile eine Stammkundschaft von mehr als 250 Frauen aus Radevormwald, Ennepetal, Velbert, Remscheid und Wermelskirchen habe“, sagt sie. Selbst während der Pandemie war sie fleißig und packte tütenweise die Kleidung für ihre Kunden ein, die sie vor die Tür stellte. „Die Kunden konnten sich die Tüten abholen oder einige habe ich verschickt. Das weiteste Päckchen ging in die Schweiz.“

Den Weg zum eigenen Modegeschäft fand sie eher zufällig. Zwar hätten ihre Kundinnen ihr schon lange zu einem eigenen Laden geraten, doch so recht getraut hatte sie sich nicht. Bis ihre Kundin Nicole Kind, städtische Mitarbeiterin im Bauverwaltungsamt, ihr vom Sofortprogramm Innenstadt erzählte und die 49-Jährige neugierig machte. Beim Sofortprogramm, das vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stärkung der Innenstädte 2021 aufgelegt wurde, werden Neugründer bei der Miete eines leer stehenden Geschäfts unterstützt. „Dabei müssen die Immobilieneigentümer den alten Mietpreis um mindestens 30 Prozent reduzieren. Der neue Geschäftsbetreiber, in diesem Fall Frau Jungfleisch-Kopp, zahlt bis zum Auslaufen des Programms Ende 2023 nur 20 Prozent der Miete“, erklärt Alexander Bethke vom Citymanagement. „Der Rest wird über das Förderprogramm und ein Teil von der Stadt gezahlt.“ Vier Neueröffnungen konnten dank des Programms in Radevormwald schon gefeiert werden.

Der finanzielle Anreiz motivierte auch Jungfleisch-Kopp, einen weiteren Schritt zu wagen. „Das klang sehr gut, und ich dachte mir, wenn ich es mit einem eigenen Ladengeschäft ausprobieren will, dann auf jeden Fall vor meinem 50. Geburtstag.“ Doch die minimalen Mietkosten seien nur ein Anreiz gewesen. „Wichtig war mir, dass der Standort passt und der ist hier in der Weststraße mit Blick auf den Marktplatz wirklich optimal. Außerdem unterstützt mich auch mein Mann zu 100 Prozent und hat mich motiviert, den Schritt zu wagen.“