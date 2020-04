Wupperverband : Neuer Technischer Leiter beim Wupperverband

Oberberg Der studierte Bauingenieur Thomas Klein kümmert sich zusätzlich um den Bereich des Flussmanagements. Damit übernimmt er die Leitung des größten Geschäftsbereichs des Verbandes. Unter anderem kümmert er sich um die elf Kläranlagen.

Der Geschäftsbereich umfasst die Aufgaben Planung, Bau und Betrieb der elf Kläranlagen, der Abwasserableitung sowie der Mischwasserbehandlung, der Klärschlammverbrennungsanlage, der 14 Talsperren inklusive Forst, der Unterhaltung und Renaturierung von 2300 Kilometern Flussläufe sowie die Betreuung weiterer Anlagen und Betriebseinheiten, zum Beispiel dem Bereich wasserwirtschaftliche Grundlagen. Nach seinem Studium im Bereich Bauingenieurwesen mit den Schwerpunktthemen Siedlungswasserwirtschaft, Wasserwirtschaft und Hydrologie an der Ruhr-Universität Bochum war Thomas Klein in einem Planungsbüro und in Baufirmen tätig. Von 2004 bis März 2020 war er bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln in den verschiedenen Positionen auf dem Großklärwerk Köln-Stammheim tätig. Seit 2011 war er als Abteilungsleiter verantwortlich für den gesamten Betrieb des Großklärwerkes mit 110 Mitarbeitern.