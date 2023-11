Musikschule in Radevormwald Vom Fußball-Talent zum Profitänzer

Zuerst sah es so aus, als würde Idrissa Aponda nicht als Tänzer, sondern auf dem Fußballplatz Karriere machen. Sei sportliches Talent war aufgefallen. „Ich hätte als Jugendlicher die Möglichkeit gehabt, auf das Sportinternat in Dortmund zu gehen“, erzählt der heute 35-Jährige, der in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen ist. Doch mit dem Gedanken, den Sohn auf ein Internat zu schicken, konnten sich seine Eltern, die aus der Demokratischen Republik Kongo nach Deutschland gekommen waren, nicht anfreunden. Ein großer Fan von Borussia Dortmund ist Aponda aber immer noch, wie er bekennt.