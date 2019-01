Oberberg : Fräulein Smilla und ihr Gespür für „Schnee“

Elke Laegner mit ihren Polizeihunden Lisbeth und Fräulein Smilla. Foto: polizei/Polizei

Oberberg Wachwechsel in der Kreispolizeibehörde in Gummersbach: Diensthund Lisbeth hat mit elf Jahren das Pensionsalter erreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Beginn des Jahres 2019 hat es bei den Diensthunden der Oberbergischen Polizei eine Wachablösung gegeben – Lisbeth hat mit ihren fast elf Jahren das Pensionsalter erreicht und darf es sich nun seit dem 1. Januar zu Hause auf der Couch gemütlich machen, während Fräulein Smilla von nun an in ihre Fußstapfen tritt und für die Sicherheit im Oberbergischen sorgt. Sowohl Lisbeth als auch Fräulein Smilla sind belgische Schäferhunde (Malinois), die aus der landeseigenen Hundezucht stammen und mit ihrer Hundeführerin Elke Laegner (Polizeihauptkommissarin) zusammen leben.

Lisbeth hat in ihrer aktiven Zeit oft dafür gesorgt, dass so manch einer hinter Schloss und Riegel kam, berichtet Polizeisprecherin Monika Treutler. „Dank ihrer feinen Nase waren auch gut versteckte Drogen nicht vor ihr sicher.“ Dies bekam zum Beispiel im vorigen Jahr auch ein mutmaßlicher Drogendealer in Wipperfürth zu spüren. Dieser hatte Polizisten gegenüber lächelnd geäußert, dass sie seine Drogen sowieso nicht finden würden. Das stimmte auch – zumindest bis Lisbeth eintraf. Innerhalb weniger Sekunden lief sie zielsicher zu einem Laubhaufen in der Nähe, wo sich eine Handvoll abgepackter Marihuana-Tütchen befanden.

Aber auch als Schutzhund konnte sich Hundeführerin Elke Laegner zu 100 Prozent auf Lisbeth verlassen. Selbst der Bewurf mit Bengalos im Rahmen eines Fußballeinsatzes hielt sie nicht davon ab, ihre menschlichen Kollegen zu beschützen und den Angreifer in den Arm zu beißen.

„Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Diensthunde zwischen Einsatzsituationen, dem alltäglichen Dienst oder auch dem Leben in den Familien ihrer Hundeführer unterscheiden können“, erklärt Treutler. Sowohl Lisbeth als auch Fräulein Smilla sind auf den Wachen gern gesehen und holen sich bei den Kollegen mit Vorliebe die eine oder andere Streicheleinheit ab. Im Einsatz aber ist die Zeit des Kuschelns vorbei – dann sorgen sie mit ihrem eindrucksvollen Auftreten schnell für Ruhe.



Stadtbücherei Radevormwald mit neuem Angebot : Neue Medien für die Stadtbücherei

zurück

weiter

Nach ihrer langen Zeit als Diensthund im Dienst des Landes NRW hat sich Lisbeth ihr Rentnerdasein nun redlich verdient. Sie wird hoffentlich noch viele Jahre bei Familie Laegner in ihrer vertrauten Umgebung gesund und fit ihre Pension genießen. Als kleine Anerkennung und Abschiedsgeschenk wurde Lisbeth von Polizeidirektor Sascha Himmel ein Stoff-Schaf gereicht. Begeistert nahm Lisbeth das Geschenk an.

Lisbeths Nachfolgerin hat ihre Ausbildung Ende 2018 mit Bravour abgeschlossen und steht jetzt am Anfang ihres Berufslebens. Sie kam wie Lisbeth bereits im Welpenalter in die Hände von Elke Laegner, die sie in den letzten zwei Jahren nicht nur zum Schutzhund, sondern bereits auch zum Rauschgiftspürhund ausgebildet hat. Elke Laegner ist eine sehr erfahrene Hundeführerin, die sich dieser Arbeit seit über 20 Jahren widmet. Treutler: „Dies hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass Fräulein Smilla alle Prüfungen problemlos meisterte.“ Aber auch die Veranlagung spielt bei Diensthunden eine große Rolle, weshalb die Polizei NRW auch eine eigene Zucht betreibt. Von der Veranlagung her hat Fräulein Smilla von Anfang an viel Potenzial gezeigt, die im Laufe der Ausbildung weiter verbessert werden konnte.

Die Hundeführerin bezeichnet Fräulein Smilla selbst als „Durchstarter“, der ungemein aufmerksam ist und bislang alle an sie gestellten Anforderungen mit viel Energie und Spaß an der Arbeit bewältigt hat. Das Erlernte muss sie von nun an im täglichen Einsatz abrufen. Dass sich Fräulein Smilla auch im Praxiseinsatz bewähren wird, daran bestehen für Elke Laegner keine Zweifel.

Die Namen für die beiden Hunde hat sich Elke Laegner selbst ausgewählt. Ihre Oma hieß Lisbeth, die Hundeführerin fand den Namen immer schon schön und gab deshalb vor elf Jahren ihrem Hund diesen Namen. Wie Fräulein Smilla zu ihrem Namen kam, lässt sich leicht erahnen. Tatsächlich begeistert Elke Laegner die feine Nase von Rauschgiftspürhunden schon lange. Lisbeth war ausgebildete Rauschgiftspürhündin und kann auf etliche Erfolge zurück blicken. Für Elke Laegner war klar, dass sie mit ihrem neuen Hund viel Arbeit in die „Nasenarbeit“ stecken würde. Deshalb war der Name „Fräulein Smilla“ ,inspiriert von dem Buch „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“, schnell gefunden. Bislang macht Fräulein Smilla ihrem Namen auch alle Ehre und überzeugte zumindest in der Ausbildung mit ihrer guten Nase.

(tei.-)