Neuer Pastor in der Freien ev. Gemeinde Dahlerau : Neuer Pastor ist dankbar für „den schönsten Beruf“

Einführung von Pastor Peter Bernshausen in die Gemeinde Dahlerau: (v.l.) Heinz-Erich Henze (Gemeindeleiter), Matthias Ekelmann (bisheriger Pastor), Mechthild und Ehemann Peter Bernshausen, Christoph Panczel (Gemeinde Dahlerau). Foto: Jürgen MOll Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dahlerau Peter Bernshausen zog am Sonntagnachmittag bei einer Feier im Gemeindehaus Siedlungsweg anlässlich seiner Amtseinführung ein Fazit: „Ich denke, ich habe den schönsten Beruf aller Berufsklassen.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Augst-Hedderich

Der neue Pastor der freien evangelischen Gemeinde Dahlerau unterstrich mit seiner Äußerung seine Dankbarkeit über seinen gut verlaufenden Lebensweg. „Ich danke meiner lieben Frau Mechthild, die mir immer zur Seite steht und mich begleitet. Ich brauche sie auch künftig als Begleiterin“, sagte er. Weiter sei er dankbar, dass er sich in der Gemeinde auch finanziell gut versorgt fühlen könne. Dies sei nicht selbstverständlich. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern unserer Gemeinde und sehe die Gemeinde als ein Ganzes“, so Bernshausen. Die vielen Grußworte, Glückwünsche und Lobreden hätten ihn erfreut, aber auch nachdenklich gemacht. „Reden die alle über mich, frage ich mich dann. Es ist die Kraft des Herren, nicht die meine, die mich diese Arbeit machen lässt“, so der Pastor am Ende der Feier.

Vorausgegangen war am frühen Nachmittag ein festlich gestalteter Gottesdienst im Gemeindehaus der freien ev. Gemeinde Dahlerau. Die 60 Gemeindeglieder und viele Gäste aus benachbarten Kirchengemeinden nahmen daran teil. Ralf Udo Krapp, stellvertretender Bürgermeister, überbrachte dem neuen Pastor die Grüße und Segenswünsche der Stadt. Im Anschluß wechselte die Festgesellschaft den Veranstaltungsort. Am Siedlungsweg begrüßte Heinz-Erich Henze, einer der beiden Gemeindeleiter, den neuen Pastor. „Sei herzlich als zweiter Pastor in unserer 143-jährigen Gemeindegeschichte willkommen“, scherzte er. Sein Vorgänger Matthias Ekelmann sei irrtümlich als der erste Pastor genannt worden.



Pfarrerwechsel in Radevormwald : Pastor wechselt nach Dahlerau

zurück

weiter

Henze lobte die gute Verbindung zur freien evangelischen Gemeinde Grafweg, bei der Peter Bernshausen bisher acht Jahre im Amt des Pastors war. „Es gab keinerlei Differenzen zwischen den Gemeinden. Was uns miteinander verbinden, soll bleiben“, so Henze. Er erzähle kurz über den Umstand, der Bernshausen zur Gemeinde nach Dahlerau gebracht hat. „Wir sind sehr glücklich, dass zum gleichen Zeitpunkt, neben unserer halben Stelle als Pastor in unserer Gemeinde auch eine halbe Seelsorgerstelle in Halver frei wurde. Gott der Herr hat dies gut gefügt“, so der Gemeindeleiter.