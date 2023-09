DLRG Radevormwald Neuer Jugendvorstand für Rader DLRG-Gruppe

Die Jugendabteilung der DLRG-Ortsgruppe in Radevormwald hatte am 2. September einen Jugendtag an der Wachstation der DLRG an der Bevertalsperre organisiert. Das Ziel war – neben Spaß und Spiel im und am Wasser –, junge angehende Rettungsschwimmer für den aktiven Wachdienst an der Bever zu gewinnen.