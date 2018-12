Service Punkt Radevormwald: Neuer Inhaber für Lotto & Reisen Wellershaus

Radevormwald Markus Beeh übernimmt das Geschäft an der Kaiserstraße. Hier befindet sich auch der Service-Punkt der Bergischen Morgenpost.

Und so wird es auch bleiben, obwohl ab dem 1. Januar ein neuer Inhaber den Laden an der Kaiserstraße 114 übernimmt. Markus Beeh führt bereits in Hückeswagen am Etapler Platz ein Schreibwaren- und Lotto-Geschäft. Und wie das Ehepaar Wellershaus ist Beehs Laden in Hückeswagen zugleich Service-Punkt der Bergischen Morgenpost. In der Schloss-Stadt kennt man ihn zudem als ersten Vorsitzenden des Stadtmarketings.