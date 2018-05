Radevormwald/Düsseldorf: Neuer Datenschutz: Sven Wolf kritisiert Regeln für Schulen

Radevormwald/Düsseldorf Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) hat sich grundsätzlich zustimmend zu den neuen Datenschutzbestimmungen der EU geäußert. Es sei "für uns als Kunden und Verbraucher zu begrüßen", dass es nun mehr Einblick in die Speicherung von Daten gebe.

Allerdings sieht Wolf auch ein besonderes Problem: "Die Umsetzung stellt nicht nur kleinere Unternehmen, Vereine und ehrenamtliche Organisationen vor große Herausforderungen, sondern auch die Schulen. Denn auch sie müssen garantieren, dass die neue EU-Verordnung umgesetzt wird." Das Ministerium für Schule und Bildung habe sich "mit einer bloßen Dienstanweisung davongestohlen" und schiebe "die Verantwortung für eine datenschutzgerechtere Verarbeitung der personenbezogenen Daten an die Schulleitungen weiter". Lehrern sollten eine Richtlinie unterzeichnen, wenn sie ihren privaten Rechner nutzen, um Schülerdaten zu verarbeiten. "In dieser Sache haben sich bereits der Personalrat der Grundschulen des Oberbergischen Kreises und Personalrat der Grundschulen der Stadt Remscheid an mich gewandt. Die SPD-Landtagsfraktion hat am 16. Mai in das Plenum des Landtags einen Antrag eingebracht mit der Forderung an die Landesregierung, hier zügig ein Konzept vorzulegen, um die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen." Es könne nicht zum Normalfall werden, dass Lehrer auf ihre privaten Rechner zurückgreifen müssten.