Kommunalwahl in Radevormwald : Nun stellt sich die Frage „Wer mit wem?"

Blick in den Saal des Bürgerhauses bei der Beigeordnetenwahl des Rates im April. Der neue Rat wird sich bald konstituieren. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Rat ist gewachsen, die Aufsplitterung in einzelne Fraktionen geblieben. Die CDU hat trotz Zugewinn an Mandaten an Macht verloren und muss Allianzen schmieden. Beklagt wird der Einfluss der Bundespolitik auf die lokalen Wahlen.