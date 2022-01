Förderprojekt : Neue Spielgeräte für die Wupperorte

Natalie Enneper, die Leiterin Gebäudewirtschaft, der Beigeordneter Simon Woybod und Bürgermeister Johannes Mans (v. l.), an der neuen Turmrutsche. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wupperorte Auf dem Schulhof des Familienzentrums Wupper Auf der Brede werden derzeit die neuen Spielgeräte installiert. Die Maßnahme hat etwa 40.000 Euro gekostet und ist Teil des Förderprojekts für das Quartier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Natalie Enneper, Leiterin der Gebäudewirtschaft im Rathaus, ist die Freude trotz unwirtlicher Witterung deutlich anzusehen. Ein weiterer Stein des Projekts „Activity Concept“ in den Wupperorten ist dabei, an seinen Platz zu rutschen. „Mit den ersten Planungen für die Neugestaltung des Spielplatzes am Familienzentrum Wupper habe ich im August des vergangenen Jahres angefangen. Und eigentlich hätten die neuen Spielgeräte schon im November installiert werden sollen“, sagt Natalie Enneper. Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern hätten dem aber entgegengestanden. Und so habe es bis ins neue Jahr gedauert, bis die Geräte nun installiert werden könnten. „Am Montag haben die Arbeiten angefangen, jetzt ist natürlich der Wintereinbruch dazwischengekommen. Aber wenn alles gutgeht, dann sind alle Arbeiten bis Ende kommender Woche abgeschlossen“, sagt sie.

Im Rahmen der geförderten Entwicklung des Standorts Wupperorte seien aus europäischen Fördertöpfen und Städtebaumitteln insgesamt 770.000 Euro in die verschiedenen sozialen und baulichen Projekte im Quartier geflossen. „Der weit größere Teil von 80 Prozent besteht dabei aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“, sagt Natalie Enneper.

Info Handlungskonzept für das Quartier Internet Auf einer eigenen Internetpräsenz wird das Integrierte Handlungskonzept Wupperorte mit zahlreichen Beiträgen und der Möglichkeit zur Interaktion vorgestellt. So wird dort etwa über Fördermaßnahmen und -mittel informiert. Wer eine Idee für das Quartier hat, kann sich damit ebenfalls dorthin wenden. Kontakt Ansprechpartner ist Burkhard Klein, Tel. 02195 606205, E-Mail: burkhard.klein@radevormwald.de Internet www.inhk-wupperorte.de

Die neuen Spielgeräte hätten mit Aufbau- und Installationsarbeiten etwa 40.000 Euro gekostet. „Der hohe Betrag von über einer Dreiviertelmillion Euro kommt vor allem wegen des neuen Sportplatzes zustande“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Ebenfalls Teil des Gesamtprojekts sind die Spielbodenmarkierungen auf dem Gelände.

Nun ist es derzeit mit Schnee und Kälte natürlich nicht besonders einladend im Freien. Aber dennoch kann man sich mit ein wenig Phantasie schon jetzt vorstellen, wie im Frühling und Sommer die Kinder und Jugendlichen sich mit den neuen Spielgeräten vergnügen können. „Es gibt eine Motorikwand und eine Turmrutsche direkt neben dem Kindergarten, dazu eine Kletterwand und einen Basketballkorb am Jugendtreff sowie bei der Grundschule einen Balancierbalken, eine Wippe, kleine Wipptierchen, eine Doppelschaukel und eine Hängemattenschaukel. Letztere ist das einzige Spielgerät, das noch nicht geliefert worden ist“, zählt Natalie Enneper die neuen Attraktionen auf der Brede auf. Denn natürlich dürfen nicht nur Kindergarten- und Schulkinder die Spielgeräte nutzen. „Es ist ein öffentliches Angebot, das jeden Tag bis 19 Uhr benutzt werden kann“, sagt Natalie Enneper.

Bürgermeister Johannes Mans ergänzt. „Wir wollten die Wupperorte attraktiver machen, daraufhin ist das Gesamtförderkonstrukt ausgerichtet.“ Vor allem, aber nicht nur, wolle man junge Familien in die Wupperorte holen. Das gehe aber nur mit einer entsprechend attraktiven Infrastruktur. Und das Gesamtprojekt habe auch bereits erste entsprechende Erfolge verzeichnen können. „Aus der Zielgruppe sind bereits so viele neue Anwohner im Quartier, dass es seit diesem Jahr erstmals seit langer Zeit wieder zweizügige Grundschulklassen gibt. Was sich in der Tendenz auch für die kommenden Jahre fortsetzen wird“, sagt Mans.

Die neuen Spielgeräte ersetzen nicht nur die vorhandenen, die teils sehr in die Jahre gekommen sind. „Bei der Auswahl habe ich darauf geachtet, dass die Hersteller ökologisch-nachhaltige Produkte anbieten. Die letztliche Auswahl, was genau an Spielgeräten angeschafft werden sollte, haben aber die Kinder getroffen“, sagt Natalie Enneper. So hätten die Kinder auf Plakatwänden ihre Wünsche äußern können. Ökologie und Nachhaltigkeit seien aber nicht nur Stichworte, die sich auf die Spielgeräte beziehen würden. „In einem weiteren Schritt, der aber vermutlich noch etwa ein halbes Jahr dauern wird, werden die Grünflächen auf dem ganzen Gelände entsprechend gestaltet“, sagt Enneper. Dabei gehe es nicht nur um Pflanzen, Büsche oder Bäume, sondern auch um pädagogische Elemente. „So sollen etwa Insektenhotels oder Igel-Unterkünfte geschaffen werden, aber natürlich auch insektenfreundliche Blumen, Büsche und Bäume auf den Flächen gepflanzt werden“, sagt sie.