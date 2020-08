Wupperverband : Neue „Schneckenpresse“ für Kläranlage

Die neue Presse hat eine ganze Reihe von Vorteilen. So kann sie bei Bedarf mehrere Tage 24 Stunden am Stück durchlaufen. Foto: Wupperverband/Benjamin Schaefer

Radevormwald Wenn sich die Anlage in Schwelm bewährt, soll sie auch in Radevormwald zum Einsatz kommen. Vorteile gibt es bei der Betreuungsintensität, beim Lärmschutz und beim Energieverbrauch.

Bei der Abwasserreinigung fällt Klärschlamm an. Diesem muss das Wasser entzogen werden, bevor der Wupperverband die Klärschlamme in seiner Klärschlammverbrennungsanlage in Wuppertal-Buchenhofen verbrennen kann. Die alte Presse für die Schlammentwässerung der Kläranlage Schwelm war in die Jahre gekommen. Seit 2007 ist sie beim Wupperverband im Einsatz. Der Rahmen bekam erste Risse und die Elektrotechnik wurde anfälliger. Es war Zeit, eine neue und moderne Anlage zu installieren.