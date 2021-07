Oberbergische Verkehrsgesellschaft : Neue Schilder für knapp 2000 Haltestellen

Oberberg Ab sofort rollen auf den oberbergischen Straßen neun weitere Hybrid-Busse der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft. Bis Ende des Jahres erhalten außerdem Radevormwald 90 und Hückeswagen 56 neue Haltestellenschilder.

Viele Bushaltestellen sehen einfach nicht mehr schön aus. Sie sind stark in die Jahre gekommen und vermitteln teilweise den Eindruck, als würde dort schon lange kein Bus mehr halten. Die Verantwortung für die Schilder ist nach Angaben der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) zweigeteilt: Für Haltestellenmasten und die Schilder sowie die Tarifinformationen und Fahrplanaushänge ist die OVAG zuständig. Für den Ausbau der Haltestelle und die weitere Ausstattung sind die jeweilige Kommune oder der jeweilige Straßenbaulastträger verantwortlich. Mit finanzieller Unterstützung durch das „Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“ des Landes NRW ist nun der großflächige Austausch der 1850 Haltestellenmasten und Schilder im Kreis bis Ende 2021 geplant. Landrat Jochen Hagt, Bürgermeister Frank Helmenstein, OVAG-Aufsichtsratsvorsitzender

Volker Kranenberg, OVAG-Geschäftsführerin Corinna Güllner und NVR-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober enthüllten jetzt das erste neue Haltestellenschild an der Haltestelle „Betriebshof“ in Gummersbach-Niederseßmar.

Zeitplan Für den Erfolg des Projektes ist die OVAG auf eine breite Unterstützung angewiesen. So sind nicht nur alle 13 Kommunen im Kreis beteiligt, sondern auch private Grundstückseigentümer, Straßenbaulastträger, und Genehmigungsbehörden. Die ersten 300 Schilder in Gummersbach sind aufgestellt. Nach und nach kommen die weiteren Kommunen hinzu. Radevormwald erhält 90 neue Haltestellenschildern, Hückeswagen 56.

Gegenüber den bisherigen Schildern wird nicht nur die Optik ansprechender, sondern auch die Fahrgastinformation wird deutlich verbessert. So bilden die neuen Schilder jetzt auch den Linienverlauf ab und sind reflektierend, um gerade im Dunkeln die Sichtbarkeit der Haltestellen zu erhöhen. Mögliche künftige Veränderungen in der Linienführung sind über die flexibel austauschbaren Linienschilder schnell umsetzbar. Auch die Fahrplanaushangkästen werden erneuert. Die Lesbarkeit der Aushänge wird verbessert, indem die neuen Kästen künftig im Format DIN A3 sind.

Vor der Aufstellung der Masten müssen nicht nur die Schilder produziert sein, sondern weitere umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden. So müssen je Haltestelle gemeinsam mit der Kommune und weiteren Verantwortlichen in Vor-Ort-Terminen der exakte Standort der neuen Masten festgelegt und weitere Anforderungen an die Baumaßnahme abgestimmt werden.