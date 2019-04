Jugendtreff in den Wupperorten von Radevormwald : Neue Mitarbeiterinnen für Jugendtreff

Isabelle Skora (links) und Ann-Kristin Behling sind die neuen Mitarbeiterinnen im Jugendtreff „Life“. Nun wurden sie offiziell vorgestellt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wupperorte Ann-Kristin Behling und Isabelle Skora sind die neuen Pädagoginnen im Jugendzentrum „Life“ in Keilbeck. Die Einrichtung bietet täglich ein Programm für Kinder und Jugendliche an.

Die Jugendarbeit in den Wupperorten von Radevormwald wird weiter gestärkt – das ist die Botschaft, die der Kreis, die Stadtverwaltung und die Mitarbeiter des Jugendtreffs „Life“ in Radevormwald nun aussenden. Zwei neue Mitarbeiterinnen, die gemeinsam 1,5 neue Stellen ausfüllen, arbeiten nun in der Einrichtung: Ann-Kristin Behling (27) und Isabelle Skora (23). Das geschieht im Rahmen des übergeordneten Projektes „Starke Menschen, starke Quartiere“ (siehe Info-Kasten).

Bei manchen in den Wupperorten scheint das noch nicht angekommen zu sein. „Ich lese in den sozialen Medien oft, dass hier nichts für junge Menschen gemacht wird“, wundert sich Leiter Jochen Pries. Dabei werde hier täglich ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendlich angeboten. Es reicht vom Frühstückscafé über Kreativ-Tage, Walderkundung, Sport, Mädchentreffs, einem Instagram-Workshop bis hin zu einer Kochgruppe. Und nun, in den Osterferien, wird ein Ferienspaßprogramm veranstaltet. Ein bemerkenswertes Angebot für Ortschaften, in denen sich, wenn man Nörglern glaubt, „nichts tut“.

Info Ein Förderprojekt der Europäischen Union Förderprogramm Das Programm „Starke Quartiere – starke Menschen“ wird durch drei Fonds der Europäischen Union (EU) finanziert. Das Ziel ist es, Ortsteile und Viertel in Städten zu entwickeln und zu fördern. Damit soll auch sozialen Problemen vorgebeugt werden, die durch Ausgrenzung und Armutsentwicklung entstehen könnten.

Viele Eltern finden mit ihren Kindern jedoch nicht den Weg in den Jugendtreff, obwohl der eigentlich günstig liegt – unmittelbar hinter der Grundschule und der Kita in Keilbeck. Natürlich arbeite mit man mit den beiden Einrichtungen eng zusammen, versichert Jochen Pries. „Das geht Hand in Hand. Wir haben versucht, die Eltern über den Offenen Ganztag anzusprechen und auf unser Programm aufmerksam zu machen“, so der Leiter des Jugendtreffs. Doch der Funke springt oft nicht über.

Isabelle Skora, die aus Radevormwald stammt, hat jüngst ihr Studium in Köln beendet. Mit ihrer Arbeit im „Life“ hat sie im Februar begonnen. Gemeinsam mit Ann Kristin Behling, die aus Halver kommt und bereits seit dem November in Radevormwald tätig ist, hat sie bereits Ideen, welche Projekte im „Life“ umgesetzt werden können. „Wir haben uns erstmal zusammengesetzt und geschaut, was hier eventuell als Angebot fehlt.“

Wie wichtig die Erweiterung des Angebotes und des Mitarbeiterstabs im Jugendtreff für die Verwaltung in Kreis und Stadt ist, zeigte die Anwesenheit des Dezernenten Frank Herhaus aus Gummersbach, und Beate Fiedler, die im Kreishaus für Standortentwicklung und regionale Zusammenarbeit zuständig ist. Auch Bürgermeister Johannes Mans und der Rader Jugendamtsleiter Volker Grossmann waren zur Vorstellung der beide neuen Mitarbeiterinnen gekommen. Es ging nicht zuletzt darum, ein Zeichen zu setzen gegen den Chor von Tristesse, den viele in den Wupperorten anstimmen.