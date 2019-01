Stadtbücherei Radevormwald mit neuem Angebot: Neue Medien für die Stadtbücherei

Radevormwald Seit Donnerstag gibt es in der Stadtbücherei Tonie-Boxen. Für 2019 sind weitere digitale Neuerungen geplant.

Kinder und ihre Eltern können sich seit gestern Tonie-Boxen und die dazugehörigen Figuren in der Stadtbücherei ausleihen. Aber was steckt hinter dem neuen Medium? Bei der Tonie-Box handelt es sich um einen unempfindlichen Lautsprecherkubus, der sieben Stunden ohne Kabel und Netzteil Hörbücher abspielen kann. Welche Geschichte er abspielt, können Kinder ganz leicht selber steuern. Über die sogenannten Tonies, Figuren, die den Charakteren aus den Kinderbüchern nachempfunden sind, können sie bestimmen, welches Buch ihnen vorgelesen wird.

So gibt es in der Stadtbücherei den Kleinen Prinz, das Güffelo oder das Sams als Tonie-Figur. „Wir haben vier Boxen und 30 verschiedene Tonies, also 30 verschiedenen Bücher angeschafft. Viele Familien haben schon eine eigene Box und können sich bei uns dann nur neue Geschichten ausleihen“, erklärt Sandra Oetelshoven, die Leiterin der Stadtbücherei.

Sandra Oetelshoven will in ihrem ersten vollen Jahr als Leiterin der Stadtbücherei weitere digitale Neuerungen in die Bücherei am Schloßmacherplatz einführen. Der nächste Schritt ist die Angebotserweiterung durch neue Tablets, die insbesondere für Veranstaltungen mit Kindern genutzt werden sollen. Die Tablets sollen also nicht zur Ausleihe zur Verfügung stehen, sondern das Leben und die Aktionen innerhalb der Bücherei bereichern.