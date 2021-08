Nach den Sommerferien in Radevormwald : Neue Kurse für Kinder an der Musikschule starten

Radevormwald Im Schnupperkursus für Kinder von sechs bis zehn Jahren werden viele Instrumente vorgestellt und natürlich auch in Ruhe ausprobiert, so dass die Wahl, für welches Instrument man sich entscheidet, leichter fällt.

Nach den Sommerferien starten an der Radevormwalder Musikschule die neuen Kurse für jede Altersgruppe, zu denen Eltern ihr Kind ab sofort anmelden können.



Eltern-Kind-Gruppe für Kinder von zwei-bis dreieinhalb Jahren

Hier wird den Mädchen und Jungen der Weg zum Musizieren, über das Spielen mit extra für die Eltern-Kind-Gruppe entwickelter Instrumente geebnet. Zudem gibt es vielfältige Anregungen, wie die Eltern mit ihrem Kind zu Hause weiter musizieren können. Neben traditionellen Kinderliedern werden auch neue Lieder erlernt.



Die musikalische Früherziehung für Kindergartenkinder Die Früherziehungskinder werden hier auf den vielleicht folgenden Instrumentalunterricht vorbereitet. Es wird in überschaubaren Gruppen spielerisch musiziert – und außerdem werden erste Notenkenntnisse vermittelt.



Die musikalische Grundausbildung für Kinder ab dem ersten Schuljahr Diese Kurse finden im Zuge des Vormittagsunterrichts an fast allen Radevormwalder Grundschulen statt. Das Spiel mit Orff-Instrumenten, Rhythmus, Notenlesen und Gesang stehen im Vordergrund. Die musikalische Grundausbildung bereitet das Erlernen eines Instruments optimal vor, teilt die Musikschule in der Ankündigung mit.



Der Schnupperkursus für Kinder von sechs bis zehn Jahren In diesem Kursus werden viele Instrumente vorgestellt und natürlich auch in Ruhe ausprobiert, so dass die Wahl, für welches Instrument man sich entscheidet, leichter fällt. Der Schnupperkursus dauert drei Monate und findet jeweils am Samstagvormittag in der Musikschule statt. Am Ende treffen sich Eltern, Kinder und Vertreter der Musikschule zu einer eingehenden Beratung.