Stadtverwaltung Radevormwald Neue Krabbelgruppe deckt enormen Bedarf

Am 8. Januar wurde daher eine dritte Gruppe für Mädchen und Jungen ab dem Alter von etwa fünf Monaten der Stadt Radevormwald, aus dem Bereich der „Frühen Hilfen“ des Familienbüros, gegründet. Das Angebot findet in den Jugendräumen im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz statt.