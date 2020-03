Forstbetriebe in der Region : Neue Kooperation bei der Holzvermarktung in der Region

Neue Kooperation bei der Holzvermarktung in der Region

Forstbetriebe in der Region

Oberberg Mehrere forstwirtschaftliche Vereinigungen arbeiten bei der Vermarktung des Holzes nun zusammen. Die Neugründung fand in Lindlar statt.

Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Bergisches Land (FWV BL), die Forstwirtschaftliche Vereinigung Südwestfälischen Gemeinschaftswaldes (FWV Si) und die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ) kooperieren bei der Holzvermarktung und haben hierfür in der vergangenen Woche das Gemeinschaftsunternehmen „Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH“ (HKRBS) mit Sitz auf „metabolon“ in Lindlar gegründet.

„Mit dieser Unternehmung haben die Vertragspartner eine strategisch richtungsweisende Zusammenarbeit vereinbart“, so Eckhard Schulte, Vorsitzender der FWV BL. „Es ist gelungen, zeitnah nach Beendigung der Holzvermarktung durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW eine eigene, schlagkräftige und professionelle Struktur aufzubauen – und das in einem aufgrund der Borkenkäferproblematik äußerst schwierigen Marktumfeld!“

Die bisherige gemeinsame Unternehmung der FWV BL und der RWZ, die „Holzkontor Rhein-Berg GmbH“ (HKRB), geht in der neuen „Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH“ (HKRBS) auf. Die HKRB hat seit ihrer Gründung im Januar 2019 sämtliche Holzmengen der 34 in der FWV BL organisierten Forstbetriebsgemeinschaften auf einer Mitgliedsfläche von rund 33.500 ha erfolgreich vermarktet.

Die in der FWV Siegerland organisierten 113 Waldgenossenschaften mit rund 22.000 Hektar Waldfläche vermarkten ihr Holz noch bis zum 1. April über das Regionalforstamt in Siegen-Wittgenstein. „Für die Zeit danach haben wir uns dazu entschlossen, mit der FWV BL und der RWZ die Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH zu gründen, um die Kräfte zu bündeln“, so Norbert Uebach, Vorsitzender der FWV Si.