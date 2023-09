Krankenhaus in Radevormwald Sana freut sich über neue „Grüne Dame“

Im Umkehrschluss empfindet Ulrike Kühnel ihre Tätigkeit schon nach kurzer Zeit als sehr befriedigend. „Es ist wunderbar, zu erleben, wie schnell Vertrauen entsteht.“ So sieht es auch Claudia Kempf. Die ehemalige Floristin arbeitet schon mehrere Jahre als Grüne Dame und hat Ulrike Kühnel am Anfang begleitet: „Ich mache alles gern, was den Patienten hilft, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Wir nehmen uns Zeit, gehen auf die Bedürfnisse ein und hören zu.“ Die gebürtige Radevormwalderin hat auch eine Bitte an alle Radevormwalder: „Die Patienten würden sich riesig freuen, wenn Sie während Ihres Urlaubs Ihre Tageszeitung spenden würden. Aktuell haben wir leider nur eine Ausgabe.“