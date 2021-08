Ausbildung in Radevormwald : Neue Gesichter im Radevormwalder Rathaus

Ausbildung in Radevormwald

Radevormwald Neun junge Menschen beginnen in verschiedenen Bereichen ihre Ausbildung. Bauverwaltungsamtleiter Burkhard Klein in Vertretung des Bürgermeisters und Ausbildungsleiterin Katja Oelschläger begrüßten die neuen Kollegen.

Pünktlich zum ersten Tag des neuen Ausbildungsjahres begrüßten Bauverwaltungsamtleiter Burkhard Klein in Vertretung des Bürgermeisters und Ausbildungsleiterin Katja Oelschläger neun junge Menschen, die in verschiedenen Berufen ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung beginnen.

Dana Gruchmann und Tanja Lorenz werden innerhalb von drei Jahren zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet und durchlaufen in dieser Zeit fünf bis sechs verschiedene Ämter. Lina Buczko und Esra Yalcin absolvieren die Praxisintegrierte Ausbildung zu Erzieherinnen (PIA) in der Kindertagesstätte Sprungbrett, Jana Jauk beginnt in der KiTa Wupper ihr Anerkennungsjahr als angehende Erzieherin – und Philipp Wallscheid verstärkt das Betriebshofteam als Auszubildender zum Straßenwärter.